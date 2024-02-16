Сліпа 2024 11 серія дивитись онлайн – 16.02.2024

Серія 11 | 16.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 11 від 16.02.2024 на сайті СТБ, щоб побачити, як бабуся Люба допомагає людям.

Ніна звикла вирішувати все замість сина Вадима. Саме з її подачі він познайомився з майбутньою дружиною. Але коли невістка вирішила піти з родини, Ніна розгубилася. Щоб дізнатися, що робити далі, жінка поїхала до бабусі.

У серіалі Сліпа 2024 серія 11 провидиця сказала Ніні, що разом її син і невістка вже не будуть. Однак Вадим ще може знайти своє щастя, якщо матір не буде втручатися в його життя. Чи дослухається Ніна до слів бабусі? Яке покарання чекає на жінку, якщо вона не припинить приймати рішення замість Вадима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 11 на сайті СТБ.

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