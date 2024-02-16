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Video: Сліпа 2024 11 серія дивитись онлайн - 16.02.2024

Серіал Сліпа 2024 11 серія від 16.02.2024 дивитись онлайн. Дивитися онлайн Сліпа 2024 нова серія - на сайті СТБ
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Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 11 від 16.02.2024 на сайті СТБ, щоб побачити, як бабуся Люба допомагає людям.

Ніна звикла вирішувати все замість сина Вадима. Саме з її подачі він познайомився з майбутньою дружиною. Але коли невістка вирішила піти з родини, Ніна розгубилася. Щоб дізнатися, що робити далі, жінка поїхала до бабусі.

У серіалі Сліпа 2024 серія 11 провидиця сказала Ніні, що разом її син і невістка вже не будуть. Однак Вадим ще може знайти своє щастя, якщо матір не буде втручатися в його життя. Чи дослухається Ніна до слів бабусі? Яке покарання чекає на жінку, якщо вона не припинить приймати рішення замість Вадима? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 11 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: серіал Сліпа 10 серія від 16.02.2024

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