Сліпа 2024 10 серія дивитись онлайн – 16.02.2024

Серія 10 | 16.02.2024 | 2024

Відірвіться від буденності та проблем – дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 10 від 16.02.2024 на сайті СТБ.

Ліза отримала можливість навчатися у Франції. Проте в останню мить на її місце обрали іншого студентка. Дівчина поїхала до бабусі, адже сумнівалася, що це просто збіг. У серіалі Сліпа 2024 серія 10 Лізі постійно не щастить, і, на її думку, це може бути пов’язано із містичними причинами. Дівчину турбує, що хлопці не звертають на неї уваги та вважають дивачкою. Ліза боїться залишитися самотньою та нещасливою назавжди. Що порадить дівчині бабуся? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 2024 серія 10 на сайті СТБ.

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