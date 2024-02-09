Сліпа 2024 9 серія дивитись онлайн – 09.02.2024

Серія 9 | 09.02.2024 | 2024

Ви дивитеся містичний серіал телеканалу СТБ Сліпа 2024 9 серія від 09.02.2024, в якому станете свідками історії про розбите серце, що прагне кохання.

Олексій переконаний, що Вікторія – дівчина його мрії та партнерка на все життя. Проте, коли він пропонує їй руку і серце, Вікторія відмовляється від весільної пропозиції, залишаючи його в сумнівах. Олексій, прагнучи зрозуміти справжні мотиви Вікторії, звертається за порадою до бабусі Люби. Провидиця розповідає йому, що Вікторія справді кохає його, але вона також приховує велику таємницю, яка може перевернути їхнє життя з ніг на голову в серіалі Сліпа 2024 9 серія від 09.02.2024.

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