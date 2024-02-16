Сліпа 2024 10 серия смотреть онлайн — 16.02.2024

Серия 10 | 16.02.2024 | 2024

Оторвитесь от обыденности и проблем – смотрите онлайн мистический сериал Сліпа 2024 серия 10 от 16.02.2024 на сайте СТБ.

Лиза получила возможность учиться во Франции. Однако в последний момент на ее место выбрали другого студента. Девушка поехала к бабушке, ведь сомневалась, что это просто совпадение. В сериале Сліпа 2024 серия 10 Лизе постоянно не везет, и, по ее мнению, это может быть связано с мистическими причинами. Девушку беспокоит, что парни не обращают на нее внимания и считают чудачкой. Лиза боится остаться одинокой и несчастливой навсегда. Что посоветует девушке бабушка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Сліпа 2024 серия 10 на сайте СТБ.

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