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Video: Сліпа 2024 13 серія дивитись онлайн - 16.02.2024

Серіал Сліпа 2024 13 серія від 16.02.2024 дивитись онлайн. Дивитися онлайн Сліпа 2024 нова серія - на сайті СТБ
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Серія 13 | 16.02.2024 | 2024

Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 2024 серія 13 від 16.02.2024, в якому до провидиці прийшла Тамара.

Жінка незадоволена вибором свого сина Вадима. Хлопець привів у дім дівчину Марію, яку дуже кохає. Але з першого ж дня між Тамарою та Марією наче кішка пробігла. В серіалі Сліпа 2024 Тамара прийшла до бабусі Люби, щоб відвадити сина від нелюбої невістки.

Чи вдасться Тамарі посварити сина з коханою жінкою? Що скаже бабуся Люба про їхні стосунки? Та що приховує Марія? Дивіться просто зараз у містичному серіалі Сліпа 2024 серія 13 від 16.02.2024 на сайті СТБ – не пропустіть нову цікаву історію!

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