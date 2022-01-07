О чем может предупреждать незнакомый голос, который начинает преследовать наяву и во сне? Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 5 сезон 9 серия от 07.01.2022 на сайте СТБ – узнайте трактовку такого удивительного знака от слепой провидицы прямо сейчас.

У Дарины и ее друзей была прекрасная традиция собираться на даче на неделю, чтобы отдохнуть и весело провести время на свежем воздухе и в хорошей компании. Однако по приезду с девушкой начали происходить странные вещи, которые не поддавались логике: ей снились ужасы, и внезапно начал преследовать странный мужской голос. Испугавшись, в 9 серии сериала Слепа 2021 Дарья обратилась за помощью к бабушке Любе.

Слепая провидица сообщила, что голос, постоянно слышавшийся Дарине, предвещал несчастье, которое должно было произойти из-за страсти. Она посоветовала молодой посетительнице вернуться домой, чтобы спасти себя и свою судьбу от беды. Неужели девушка послушалась бабушке и смогла отказаться от уик-энда с друзьями? Или же ее желание веселья победило и стало причиной несчастья, о котором предупреждала бабушка Люба? Узнайте ответы прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая 5 сезон 9 серия от 07.01.2022.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 8 серия от 07.01.2022