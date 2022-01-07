Про що може попереджати незнайомий голос, який починає переслідувати наяву та уві сні? Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 5 сезон 9 серія від 07.01.2022 на сайті СТБ – дізнайтеся трактування такого дивного знаку від сліпої провидиці просто зараз.

У Дарини та її друзів була чудова традиція збиратися на дачі на тиждень, аби відпочити та весело провести час на свіжому повітрі й у добрій компанії. Однак по приїзді з дівчиною почали відбуватися дивні речі, які не піддавалися логіці: їй снилися жахіття, і раптово почав переслідувати дивний чоловічий голос. Злякавшись, у 9 серії серіалу Сліпа 2021 Дарина звернулася по допомогу до бабусі Люби.

Незряча провидиця повідомила, що голос, який постійно вчувався Дарині, віщував нещастя, яке мало статися через пристрасть. Вона порадила молодій відвідувачці повернутися додому, аби врятувати себе та свою долю від біди. Невже дівчина послухалася бабусю та змогла відмовитися від вікенду з друзями? Чи її бажання веселощів перемогло та стало причиною нещастя, про яке попереджала бабуся Люба? Дізнайтеся відповіді просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 5 сезон 9 серія від 07.01.2022.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 8 серія від 07.01.2022