По допомогу до бабусі Люби в серіалу Сліпа 5 сезон 8 серія від 07.01.2022 звернулася Оксана. Жінка у відчаї: її сина Ростислава вигнали з університету на першому курсі! Оксана дуже болісно сприйняла цю новину, адже ні вона, ні її чоловік Іван не мали змогу навчатися в університеті. А для сина подружжя вирішило зробити все, аби він отримав престижну освіту. Аби зрозуміти, як допомогти Ростиславу поновитися в університеті, Оксана прийшла до бабусі Люби.

У 8 серії серіалу Сліпа 2022 знахарка потішила та відразу попередила жінку: її син продовжить навчатися в інституті, з якого його відрахували. Але вона у жодному разі не має вмішуватися в справи Ростислава. Як мати може зашкодити своєму сину? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 5 сезон 8 серія від 07.01.2022 на СТБ.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 7 серія від 07.01.2022