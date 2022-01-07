У серіалі Сліпа 5 сезон 7 серія від 07.01.2022 Борис та Дарина почали сваритися. До того подружжя жило душу в душу, любило і підтримувало одне одного, виховувало двох прекрасних дітей. Тепер Дарина стала холодною та дратівливою, вона легко зривається на чоловіка з найменшого приводу.

У 7 серії серіалу Сліпа 5 сезон Борис звернувся за порадою до бабусі Люби. Його непокоїть, що стосунки у сім'ї зіпсувалися, до того ж Дарина чомусь проти того, щоб син займався тенісом. На подив Бориса, провидиця теж порадила поки що не водити сина до секції. Що буде, якщо чоловік не послухається поради? Або як він пояснюватиме хлопцеві своє рішення? Дивіться у серіалі Сліпа 5 сезон 7 серія від 07.01.2022.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 6 серія – 07.01.2022