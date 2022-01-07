В сериале Слепая 5 сезон 7 серия от 07.01.2022 Борис и Дарина начали ссорится. До того супруги жили душа в душу, любили и поддерживали друг друга, воспитывали двух прекрасных детей. Теперь Дарина стала холодной и раздражительной, она легко срывается на муже по малейшему поводу.

В 7 серии сериала Слепая 5 сезон Борис обратился за советом к бабушке Любе. Его беспокоит, что отношения в семье испортились, к тому же Дарина почему-то против того, чтобы сын занимался теннисом. К удивлению Бориса, провидица тоже посоветовала пока что не водить сына в секцию. Что будет, если мужчина не послушается совета? Или как он будет объяснять мальчику свое решение? Смотрите в сериале Слепая 5 сезон 7 серия от 07.01.2022.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 6 серия – 07.01.2022