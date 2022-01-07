В сериале Слепая 5 сезон 6 серия от 07.01.2022 отец подарил Тане колье в качестве подарка на свадьбу. Проблема в том, что Таня не собирается выходить замуж! Отец мечтает, что его дочь и сын владельца строительной фирмы, где он работает, поженятся. Таня и Ярослав знают друг друга с детства, и их отцы давно решили, что дети будут прекрасной парой.

Таню в 6 серии Слепая 5 сезон злит то, что папа не интересуется ее мнением. Она ведь любит другого – обычного парня Стаса, у которого нет богатых родителей. Тане кажется, что подаренное отцом колье пытается ее задушить. Обеспокоенная девушка решает обратиться за помощью к провидице, чтобы решить проблему с нежеланным браком. Как выбрать между разумом и сердцем? Смотрите в сериале Слепая 5 сезон 6 серия от 07.01.2022.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 5 серия – 07.01.2022