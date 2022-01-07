У серіалі Сліпа 5 сезон 6 серія від 07.01.2022 батько подарував Тані кольє як подарунок на весілля. Проблема в тому, що Таня не має наміру виходити заміж! Батько мріє, що його донька та син власника будівельної фірми, де він працює, одружаться. Таня та Ярослав знають одне одного з дитинства, і їхні батьки давно вирішили, що діти будуть чудовою парою.

Таню у 6 серії Сліпа 5 сезон злить те, що тато не цікавиться її думкою. Адже вона любить іншого – звичайного хлопця Стаса, який не має багатих батьків. Тані здається, що подароване батьком кольє намагається її задушити. Занепокоєна дівчина вирішує звернутися по допомогу до провидиці, щоб вирішити проблему з небажаним шлюбом. Як вибрати між розумом та серцем? Дивіться у серіалі Сліпа 5 сезон 6 серія від 07.01.2022.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 5 серія – 07.01.2022