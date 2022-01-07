У серіалі Сліпа 5 сезон 5 серія від 07.01.2022 до бабусі Люби звернулася жінка, яка раптово почала відчувати незрозумілий потяг до однокласника, якого не бачила багато років. Ліда зустріла Бориса на вечорі зустрічі випускників. З того часу вона не може про нього забути. У 5 серії містичного серіалу Сліпа Ліда прокидається від жахів, у яких вона зраджує чоловікові Михайлу з Борисом. Жінка з жахом від власних думок, адже вона любить чоловіка! Власна поведінка здається їй дивною.

Провидиця поговорила з Лідою і пояснила, що хтось зробив на неї приворот. Бабуся може допомогти Ліді, якщо та знайде блискучий предмет, за допомогою якого проведе ритуал. Але чи зможе Ліда чинити опір бажанню бути з Борисом? Дивіться у серіалі Сліпа 5 сезон 5 серія.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 4 серія – 07.01.2022