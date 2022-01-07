Олександра в серіалі Сліпа 5 сезон 4 серія від 07.01.2022 до бабусі Люби привело переживання за батьків. Приїхавши додому з навчання, хлопець відчув: вони віддалилися одне від одного. А коли Сашко випадково почув розмову тата з невідомою жінкою, з якою він домовився про зустріч, сумнівів не було: батько має коханку. Аби врятувати шлюб і почуття батьків, Олександр прийшов до бабусі.

У 4 серії серіалу Сліпа 5 сезон знахарка заспокоїла хлопця: розлучення не загрожує його батькам, усе в них буде добре. Так, у тата Олександра є таємниця, яка пов’язана з жінкою, але шкоди для сім’ї вона не має. Ба більше, усі члени родини стануть щасливими від цього секрету. Що має на увазі бабуся Люба? Чи повірить Олександр її словам? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 5 сезон 4 серія від 07.01.2022 на СТБ.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 3 серія від 07.01.2022