Александра в сериале Слепая 5 сезон 4 серия от 07.01.2022 к бабушке Любе привело переживание за родителей. Приехав домой с учебы, парень почувствовал: они удалились друг от друга. А когда Саша случайно услышал разговор папы с неизвестной женщиной, с которой он договорился о встрече, сомнений не было: у отца есть любовница. Чтобы спасти брак и чувства родителей, Александр пришел к бабушке.

В 4 серии сериала Слепая 5 сезон знахарка успокоила парня: развод не грозит его родителям, все у них будет хорошо. Да, у папы Александра есть тайна, которая связана с женщиной, но ущерба для семьи она не имеет. Более того, все члены семьи станут счастливыми от этого секрета. Что имеет в виду бабушка Люба? Поверит ли Александр ее словам? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая 5 сезон 4 серия от 07.01.2022 на СТБ.

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