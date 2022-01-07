За помощью к бабушке Любе в сериале Слепая 5 сезон 3 серия от 07.01.2022 обратилась Ольга. Женщина в отчаянии: в последнее время она и ее семья утопают в проблемах и бедах. То дача сгорела, то муж Максим ни с того ни с сего слег с сердечным приступом… А самое странное то, что героиня сериала Слепая 2022 в 3 серии начала слышать шаги и похоронный марш! Что означают эти знаки?

Бабушка Люба испугала Ольгу: за женщиной ходит смерть! Знахарке пришло странное видение. Какой-то неизвестный мужчина лежал в гробу, а все люди вокруг в трауре. Может быть, жизнь ее мужа Максима вот-вот оборвется? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая 5 сезон 3 серия от 07.01.2022 на СТБ.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 2 серия от 07.01.2022