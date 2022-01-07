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Video: Слепая 5 сезон 2 серия от 07.01.2022

Сериал Слепая 5 сезон - 2 серия от 07.01.2022 смотреть онлайн. Слепая (2022) 5 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 2 | 07.01.2022 | Сезон 5

В сериале Слепая 5 сезон 2 серия Людмила встретила мужчину, в которого раньше была влюблена. Виталий бросил Людмилу, когда она была беременна. Он просто исчез, не сказав девушке ни слова. Людмила тогда долго страдала, ведь она искренне любила Виталия и ждала от него ребенка. К тому же, у девушки болела мать. Из-за тяжелой ситуации Людмиле пришлось оставить сына в роддоме.

Во 2 серии мистического сериала Слепая Людмила хочет дать Виталию второй шанс, несмотря на предательство в прошлом. Она решила спросить совета у бабушки Любы и узнать, подходит ли ей Виталий. И стоит ли ей тогда уходить от любовника, который ее содержит? Узнайте, что посоветовала провидица в сериале Слепая 5 сезон 2 серия.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 1 серия – 07.01.2022

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