Смотрите мистический сериал Слепая 5 сезон 1 серия на официальном сайте СТБ! Алла и Олег были счастливы вместе. Они собирались пожениться, но незадолго до свадьбы Олега подкосила загадочная болезнь. Мужчина начал страдать от неожиданных приступов удушья, настолько страшных, что Алла стала опасаться за его жизнь. Олег обратился к врачу, однако ему не смогли помочь.

Тогда Алла в 1 серии сериала Слепая решила попросить помощи у бабушки Любы. Провидица подтвердила то, чего так боялась Алла – на Олеге стоит печать смерти! Именно поэтому девушка видела на груди любимого череп. Чтобы спасти жениха, Алле нужно отменить свадьбу. Поверит ли девушка бабушке? Решится ли отказаться от свадьбы ради того, чтобы вернуть Олегу здоровье? Узнайте прямо сейчас – смотрите сериал Слепая 5 сезон 1 серия.

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