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Video: Сліпа 5 сезон 1 серія від 07.01.2022

Серіал Сліпа 5 сезон - 1 серія від 07.01.2022 дивитись онлайн. Сліпа (2022) 5 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 1 | 07.01.2022 | Сезон 5

Дивіться містичний серіал Сліпа 5 сезон 1 серія на офіційному сайті СТБ! Алла та Олег були щасливі разом. Вони збиралися побратися, але незадовго до весілля Олега підкосила загадкова хвороба. Чоловік почав страждати від несподіваних нападів ядухи, настільки страшних, що Алла почала побоюватися за його життя. Олег звернувся до лікаря, але йому не змогли допомогти.

Тоді Алла в 1 серії серіалу Сліпа вирішила попросити допомоги у бабусі Люби. Провидиця підтвердила те, чого так боялася Алла – на Олегові стоїть печатка смерті! Саме тому дівчина бачила на грудях коханого череп. Щоб врятувати нареченого, Аллі треба скасувати весілля. Чи повірить дівчина бабусі? Чи наважиться відмовитись від весілля заради того, щоб повернути Олегу здоров'я? Дізнайтеся просто зараз – дивіться серіал Сліпа 5 сезон 1 серія.

Дивіться онлайн Сліпа (2022) 5 сезон – усі серії

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