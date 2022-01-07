У серіалі Сліпа 5 сезон 2 серія Людмила зустріла чоловіка, у якого раніше була закохана. Віталій покинув Людмилу, коли вона була вагітна. Він просто зник, не сказавши дівчині жодного слова. Людмила тоді довго страждала, адже вона щиро любила Віталія та чекала від нього дитину. До того ж у дівчини хворіла мати. Через тяжку ситуацію Людмилі довелося залишити сина у пологовому будинку.

У 2 серії містичного серіалу Сліпа Людмила хоче дати Віталію другий шанс, незважаючи на зраду в минулому. Вона вирішила запитати поради у бабусі Люби та дізнатися, чи підходить їй Віталій. І чи варто їй тоді уникати коханця, який її містить? Дізнайтесь, що порадила провидиця у серіалі Сліпа 5 сезон 2 серія.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 1 серія – 07.01.2022