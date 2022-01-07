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Video: Сліпа 5 сезон 3 серія від 07.01.2022

Серіал Сліпа 5 сезон - 3 серія від 07.01.2022 дивитись онлайн. Сліпа (2022) 5 сезон нова серія - дивіться онлайн на сайті СТБ
Серія 3 | 07.01.2022 | Сезон 5

По допомогу до бабусі Люби в серіалі Сліпа 5 сезон 3 серія від 07.01.2022 звернулася Ольга. Жінка у відчаї: останнім часом вона та її сім’я тоне в проблемах і бідах. То дача згоріла, то чоловік Максим ні з того ні із сього зліг із серцевим нападом… А найдивніше те, що героїня серіалу Сліпа 2022 у 3 серії почала чути кроки та похоронний марш! Що означають ці знаки?

Бабуся Люба налякала Ольгу: за жінкою ходить смерть! Знахарці прийшло дивне видіння. Якийсь невідомий чоловік лежав у труні, а всі люди навколо в жалобі. Можливо, життя її чоловіка Максима ось-ось обірветься? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 5 сезон 3 серія від 07.01.2022 на СТБ.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 2 серія від 07.01.2022

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