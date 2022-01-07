В сериале Слепая 5 сезон 5 серия от 07.01.2022 к бабушке Любе обратилась женщина, которая внезапно начала чувствовать необъяснимую тягу к однокласснику, которого не видела много лет. Лида встретила Бориса на вечере встречи выпусников. С тех пор она не может о нем забыть. В 5 серии мистического сериала Слепая Лида просыпается от кошмаров, в которых она изменяет мужу Михаилу с Борисом. Женщина в ужасе от собственных мыслей, ведь она любит мужа! Собственное поведение кажется ей странным.

Провидица поговорила с Лидой и объяснила, что кто-то сделал на нее приворот. Бабушка может помочь Лиде, если та найдет блестящий предмет, при помощи которого был проведет ритуал. Но сможет ли Лида противиться желанию быть с Борисом? Смотрите в сериале Слепая 5 сезон 5 серия.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 4 серия – 07.01.2022