За помощью к бабушке Любе в сериале Слепая 5 сезон 8 серия от 07.01.2022 обратилась Оксана. Женщина в отчаянии: ее сына Ростислава выгнали из университета на первом курсе! Оксана очень болезненно восприняла эту новость, ведь ни она, ни ее муж Иван не могли учиться в университете. А для сына супруги решили сделать все, чтобы он получил престижное образование. Чтобы понять, как помочь Ростиславу восстановиться в университете, Оксана пришла к бабушке Любе.

В 8 серии сериала Слепая 2022 знахарка порадовала и сразу предупредила женщину: ее сын продолжит учиться в институте, из которого его отчислили. Но она ни в коем случае не должна вмешиваться в дела Ростислава. Как мать может навредить сыну? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая 5 сезон 8 серия от 07.01.2022 на СТБ.

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