Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 5 сезон 14 серия от 14.01.2022 на сайте телеканала СТБ! Мария уже 20 лет жила спокойной богатой жизнью в браке с Михаилом. У супругов не было детей, поэтому все свои силы и время они отдавали семейному бизнесу. Раньше Мария никогда не жаловалась на здоровье, однако в последнее время с ней стало происходить что-то странное. Даже в жаркий день она очень сильно мерзла, а ночью видела в кошмарах лягушек, которых панически боялась.

В сериале Слип сезон 5 Мария решила поехать к провидице и узнать, что с ней происходит. Баба Люба предупредила, что по примете лягушка в доме предвещает беду, болезнь или даже смерть. Также слепая почувствовала, что у Марии очень черствое холодное сердце. Она редко делает хорошие дела и часто обижает многих людей. Удастся ли женщине найти человека, который держит на нее обиду, и избавиться от проклятия? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 5 серия 14.

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