Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 5 сезон 14 серія від 14.01.2022 на сайті телеканалу СТБ! Марія уже 20 років жила спокійним заможним життям у шлюбі з Михайлом. У подружжя не було дітей, тому всі свої сили та час вони віддавати сімейному бізнесу. Раніше Марія ніколи не скаржилася на здоров’я, проте останнім часом з нею почало відбуватися щось дивне. Навіть у спекотний день вона дуже сильно мерзла, а вночі бачила в кошмарах жаб, яких панічно боялася.

У серіалі Сліпа сезон 5 Марія вирішила поїхати до провидиці та дізнатися, що з нею відбувається. Баба Люба попередила, що за прикметою жаба в хаті віщує біду, хворобу чи навіть смерть. Також сліпа відчула, що у Марії дуже черстве холодне серце. Вона рідко робить хороші справи і часто ображає багатьох людей. Чи вдасться жінці знайти людину, яка тримає на неї образу та позбутися прокляття? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 5 серія 14.

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