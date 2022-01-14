Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 5 сезон 13 серія від 14.01.2022 на сайті телеканалу СТБ! Світлану дуже непокоїв дивний стан її сина Антона. Часто хлопець ніби відключався від дійсності та довго не приходив до тями. Традиційне лікування давало лише тимчасовий результат, а потім напади знову поверталися.

У серіалі Сліпа сезон 5 налякана Світлана приїхала до провидиці, щоб розібратися, що з її сином і як зарадити хворобі. Баба Люба відчула, що напади – це попередження, що життя дитини під загрозою. Біда йде від прямокутного предмету з цифрами. Чи вдалося Світлані врятувати сина? Хто і як поробив хлопцю? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 5 серія 13.

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