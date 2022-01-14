Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 5 сезон 12 серія від 14.01.2022 на сайті телеканалу СТБ! Марина та Олег жили душа в душу та готувалися завести дитину. Нещодавно вони переїхали до квартири, яка дісталася від матері чоловіка, та зробили там ремонт. Останнім часом у жінки почалися напади тривоги та дивні видіння, у яких вона бачила, як чоловік зраджує її з різними жінками. Марина злякалася, що це може статися насправді, тому поїхала до бабусі за порадою.

У серіалі Сліпа 5 сезон баба Люба відчула, що добробут полишає дім Марини та Олега і невдовзі у подружжя можуть початися серйозні проблеми. До цього причетна людина, яка постійно знаходиться поруч, в обличчя посміхається, а позаочі тримає зло. Чи вдасться Марині повернути добробут у дім і зберегти сім’ю? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 5 серія 12.

Дивіться онлайн Сліпа 5 сезон 11 серія від 14.01.2022