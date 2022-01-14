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Video: Слепая 5 сезон 12 серия от 14.01.2022

Сериал Слепая 5 сезон - 12 серия от 14.01.2022 смотреть онлайн. Слепая (2022) 5 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 12 | 14.01.2022 | Сезон 5

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 5 сезон 12 серия от 14.01.2022 на сайте телеканала СТБ! Марина и Олег жили душа в душу и готовились завести ребенка. Недавно они переехали в квартиру, которая досталась от матери мужа, и сделали там ремонт. В последнее время у женщины начались приступы тревоги и странные видения, в которых она видела, как муж изменяет ей с разными женщинами. Марина испугалась, что это может произойти на самом деле, потому поехала к бабушке за советом.

В сериале Слепая 5 сезон баба Люба почувствовала, что благополучие покидает дом Марины и Олега, и вскоре у супругов могут начаться серьезные проблемы. К этому причастен человек, постоянно находящийся рядом, в лицо улыбается, а за глаза держит зло. Удастся ли Марине вернуть благополучие в дом и сохранить семью? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 5 серия 12.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 11 серия от 14.01.2022

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