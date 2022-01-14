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Video: Слепая 5 сезон 11 серия от 14.01.2022

Сериал Слепая 5 сезон - 11 серия от 14.01.2022 смотреть онлайн. Слепая (2022) 5 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 11 | 14.01.2022 | Сезон 5

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 5 сезон 11 серия от 14.01.2022 на сайте телеканала СТБ! Юлия и Андрей уже два года жили в гражданском браке. Женщина очень хотела выйти замуж за любимого, потому делала все, чтобы быть идеальной хозяйкой. Однажды из рюкзака Андрея выпал загадочный мешочек, в котором находилась земля и надорванная фотография Юлии. Женщина почувствовала, что это недобрый знак, потому немедленно поехала к провидице.

В 11 серии сериала Слепая сезон 5 бабушка Люба увидела, что Юлии навели порчу  на разлуку. Это сделала хитрая женщина, которая близко с ней общается и улыбается в глаза. Удастся ли Юлии найти злодейку и сохранить отношения с любимым? Смотрите онлайн сериал СТБ Слепая сезон 5 серия 11.

Смотрите онлайн Слепая 5 сезон 10 серия от 07.01.2022

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