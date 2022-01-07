Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 5 сезон 10 серия от 07.01.2022 на сайте СТБ – узнайте новую мудрость бабушки Любы, которая может спасти ваше семейное счастье от постоянных ссор и недоразумений.

Марина и Андрей жили в счастливом браке уже двадцать лет, воспитывали взрослую дочь Алису и наслаждались тихой и спокойной семейной жизнью. Однако в последнее время в их доме поселились постоянные конфликты, напряжение и раздор. В 10 серии сериала Слепая 2021 во время прогулки с близкими женщине померещилось, как они резко отдалились от нее и проигнорировали ее просьбу подождать. Вскоре женщина осознала, что все это время муж и дочь были рядом… Полагая, что это недобрый знак, Марина обратилась за помощью к сельской провидице. Оказалось, что опасения главной героини не были напрасны, ведь по словам бабушки Любы неизвестная женщина хотела разрушить семейное счастье посетительницы и увести дорогого человека из ее жизни.

Смотрите онлайн сериал Слепая 5 сезон 10 серия от 07.01.2022 – узнайте, кто покушался на счастье Марины и был готов пойти на все ради своих корыстных целей.

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