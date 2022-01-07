Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 5 сезон 10 серія від 07.01.2022 на сайті СТБ – дізнайтеся нову мудрість бабусі Люби, яка може врятувати ваше родинне щастя від постійних сварок і непорозумінь.

Марина та Андрій жили в щасливому шлюбі вже двадцять років, виховували дорослу доньку Алісу та насолоджувалися тихим і розміреним родинним життям. Проте останнім часом у їхньому домі поселилися постійні конфлікти, напруга і розбрат. У 10 серії серіалу Сліпа 2021 під час прогулянки з близькими жінці привиділося, як вони різко віддалилися від неї та проігнорували її прохання почекати. Згодом жінка усвідомила, що весь цей час чоловік і донька були поруч… Гадаючи, що це недобрий знак, Марина звернулася по допомогу до сільської провидиці. Виявилося, що побоювання головної героїні не були марними, адже за словами бабусі Люби невідома жінка хотіла зруйнувати родинне щастя відвідувачки та забрати дорогу людину з її життя.

Дивіться онлайн серіал Сліпа 5 сезон 10 серія від 07.01.2022 – дізнайтеся, хто зазіхав на щастя Марини та був ладний піти на все заради своїх корисливих цілей.

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