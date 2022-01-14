Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 5 сезон 11 серія від 14.01.2022 на сайті телеканалу СТБ! Юлія з Андрієм уже два роки жили в цивільному шлюбі. Жінка дуже хотіла вийти заміж за коханого, тому робила все, щоб бути ідеальною господинею. Одного дня з рюкзака Андрія випав загадковий мішечок, у якому знаходилася земля та надірвана фотографія Юлії. Жінка відчула, що це недобрий знак, тому негайно поїхала до провидиці.

В 11 серії серіалу Сліпа сезон 5 баба Люба побачила, що Юлії пороблено на розлуку. Це зробила хитра жінка, яка близько з нею спілкується та в очі посміхається. Чи вдасться Юлії знайти лиходійку та зберегти стосунки з коханим? Дивіться онлайн серіал СТБ Сліпа сезон 5 серія 11.

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