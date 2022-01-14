Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 5 сезон 13 серия от 14.01.2022 на сайте телеканала СТБ! Светлану очень беспокоило странное состояние ее сына Антона. Часто парень словно отключался от действительности и долго не приходил в сознание. Традиционное лечение давало только временный результат, а затем приступы снова возвращались.

В сериале Слепая сезон 5 напуганная Светлана приехала к провидице, чтобы разобраться, что с ее сыном и как избавиться от болезни. Баба Люба почувствовала, что приступы – это предупреждение, что жизнь ребенка под угрозой. Беда исходит от прямоугольного предмета с цифрами. Удалось ли Светлане спасти сына? Кто и как навел порчу на парня? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 5 серия 13.

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