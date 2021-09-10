В мистическом сериале Слепая 4 сезон 9 серия от 10.09.2021 в жизни Валентины неожиданно возник недобрый знак, после которого женщина забыла о покое. Недавно ее дочь Инна вышла замуж за своего соседа, но уже два месяца не могла забеременеть, не понимая причины.

Между новоиспеченными свахами зародились хорошие отношения, поэтому они нередко занимали друг другу деньги и бытовые мелочи. В 9 серии сериала Слепая 2021 Валентина в который раз пришла в гости к матери своего зятя, чтобы попросить соли. Ее гостеприимно встретили родственница и дочь. Однако огорченный вид Инны смутил заботливую мать, а внезапное видение с дочкой чуть не отправило женщину на тот свет!

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– Что именно шокировало Валентину?

– Почему бабушка Люба отказалась помочь женщине в ее трудной ситуации?

– Как мать стала причиной несчастья своей дочери?

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