У містичному серіалі Сліпа 4 сезон 9 серія від 10.09.2021 в житті Валентини несподівано виник недобрий знак, після якого жінка забула про спокій. Нещодавно її донька Інна одружилася зі своїм сусідом, але вже два місяці не могла завагітніти, не розуміючи причини.

Між новоспеченими свахами зародилися добрі відносини, тому вони нерідко позичали одна одній гроші та побутові дрібнички. У 9 серії серіалу Сліпа 2021 Валентина вкотре завітала в гості до матері свого зятя, аби попросити солі. Її гостинно зустріли родичка та донька. Однак засмучений вигляд Інни збентежив турботливу матір, а раптове видіння з донькою ледве не відправило жінку на той світ!

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– Що саме шокувало Валентину?

– Чому бабуся Люба відмовилася допомогти жінці в її скрутній ситуації?

– Як матір стала причиною нещастя своєї доньки?

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 8 серія від 03.09.2021