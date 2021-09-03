Ви дивитеся онлайн серіал Сліпа 4 сезон 8 серія від 03.09.2021 на сайті телеканалу СТБ!

Оля повернулася з довгоочікуваної відпустки і не повірила своїм очам: на підвіконні усі її рослини висохли. Хоч дівчина і просила подругу доглядати за квітами, проте вона прихворіла та не змогла навідуватися до квартири Олі. Засмучена Оля у 8 серії серіалу Сліпа 2021 змирилася з тим, що усі квіти доведеться викинути у смітник. Аж раптом вона помітила: один одна рослина залишилася «живою». Ба більше, на її листі виступили краплі води, немов сльози. Ольга знала: це – дуже поганий знак. Тим паче останнім часом у її житті і так вистачає неприємностей. Щоб вберегтися від біди, дівчина попросила допомоги у знахарки. Але бабуся розлютилася на неї. Чому? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Сліпа 4 сезон 8 серія від 03.09.2021.

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