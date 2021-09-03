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Оля вернулась из долгожданного отпуска и не поверила своим глазам: на подоконнике все ее растения высохли. Хотя девушка и просила подругу ухаживать за растениями, однако она приболела и не смогла посещать квартиру Оли. Расстроенная Оля в 8 серии сериала Слепая 2021 смирилась с тем, что все цветы придется выбросить в мусор. Вдруг она заметила: один цветок остался «живым». Более того, на его листьях выступили капли воды, словно слезы. Ольга знала: это – очень плохой знак. Тем более в последнее время в ее жизни и так хватает неприятностей. Чтобы уберечься от беды, девушка попросила помощи у знахарки. Но бабушка разозлилась на нее. Почему? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Слепая 4 сезон 8 серия от 03.09.2021.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 7 серия – 03.09.2021