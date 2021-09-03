Дарью в сериале Слепая 4 сезон 7 серия от 03.09.2021 несколько месяцев беспокоит бессонница. Женщина постоянно обессиленная, в плохом настроении… На ней лица нет! Такое впечатление, что на нее охотятся неизвестные силы. А когда Дарья на кухне увидела призрак отца, который с возмущением вонзил нож в кухонную доску, сразу решила бежать к бабушке Любе за помощью.

Героиня сериала Слепая 2021 в 7 серии была уверена: покойники просто так не приходят в этот мир. Возможно, отец хотел забрать с собой Дарью? Свет на эту ситуацию прольет слепая знахарка.

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