В сериале Слепая 4 сезон 6 серия от 03.09.2021 Полина случайно сбила женщину. Она ехала на машине вместе со своим парнем Кириллом и параллельно решала рабочие вопросы по телефону. Полина не заметила, что на дороге есть человек.

Кирилл сказал девушке, что решит вопрос, а ей посоветовал садиться в машину и ехать подальше от места происшествия. Полина послушалась, но у нее продолжали скрести кошки на душе в 6 серии сериала Слепая 4 сезон. Что если несчастная не выживет, и она окажется повинной в смерти человека?

Полина не смогла избавиться от сомнений и потому поехала к бабушке Любе. Она хотела узнать, выживет ли пострадавшая, но получила от провидицы неожиданный совет… Какой? Узнайте в сериале Слепая 4 сезон 6 серия.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 5 серия – 03.09.2021