Иван в сериале Слепая 4 сезон 5 серия устраивает одну вечеринку за другой, чтобы сбежать от реальности. Парню катастрофически не везет – он провалил сессию в университете и постоянно конфликтует с отчимом.

Во время одной из вечеринок из дома пропадают деньги. Иван боится, что отчим об этом узнает, и тогда ему не сдобровать. Парень в 5 серии сериала Слепая подозревает всех своих друзей, даже самых близких. Ему нужно найти деньги прежде, чем отчим узнает о пропаже.

Иван боится идти в полицию, поэтому он обращается за помощью к бабушке Любе. Поможет ли она ему? Смотрите в сериале Слепая 4 сезон 5 серия от 03.09.2021!

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 4 серия – 27.08.2021