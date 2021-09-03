Іван в серіалі Сліпа 4 сезон 5 серія влаштовує одну вечірку за другою, щоб втекти від реальності. Хлопцеві катастрофічно не щастить – він провалив сесію в університеті і постійно конфліктує з вітчимом.

Під час однієї з вечірок з дому пропадають гроші. Іван боїться, що вітчим про це дізнається, і тоді йому буде непереливки. Хлопець в 5 серії серіалу Сліпа підозрює всіх своїх друзів, навіть найближчих. Йому потрібно знайти гроші перш, ніж вітчим дізнається про зникнення.

Іван боїться йти в поліцію, тому він звертається за допомогою до бабусі Люби. Чи допоможе вона йому? Дивіться в серіалі Сліпа 4 сезон 5 серія від 03.09.2021!

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