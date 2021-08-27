Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 4 серія від 27.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Протягом року Світлана мучилася від нападів астми. Жінка пройшла повне обстеження у лікарів, але причину хвороби ніхто не зміг пояснити. Під час святкування свого дня народження Світлана зробила ковток вина і почала дуже сильно задихатися. Цей випадок дуже налякав жінку, тому вона поїхала до провидиці.

Сліпа відчула, що справа не у хворобі і жодні ліки тут не допоможуть. Баба Люба сказала, що всі проблеми почалися через кулон із зіркою, який Світлані подарував її наречений Денис. Провидиця приказала в жодному разі не надягати прикрасу і повернути її на те місце, де взяли. Чи дослухалася Світлана до поради бабусі? Чому небезпечно підбирати чужі прикраси? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 4 серія 4.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 3 серія – 27.08.2021