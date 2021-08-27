Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 3 серія від 27.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Наталія дуже важко переживала смерть матері. Олексій всіма силами намагався підтримати дружину та вивести її з депресії, але це було непросто. Одного дня Наталія побачила страшне видіння, у якому до неї прийшла рідна матір, яка тримала у руках закривавлений коровай. Жінка вирішила не розповідати про це чоловіку, щоб він не сприйняв її за божевільну, натомість вона звернулася за порадою до провидиці.

У серіалі Сліпа сезон 4 баба Люба побачила, що хтось бажає Наталії зла. Це жінка з близького оточення, у якої є якась її весільна річ. Якщо цю річ не забрати, то Наталія відправиться на той світ, а лиходійка забере її чоловіка собі. Чи вдалося героїні знайти того, хто бажав їй зла? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 4 серія 3.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 2 серія – 27.08.2021