Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 4 сезон 2 серія від 27.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Останнім часом Сніжана отримувала листи з погрозами від невідомої особи. Жінка підозрювала, що це справа рук її колишнього чоловіка, який у такий спосіб хоче привернути її увагу. Коли Сніжана отримала понівечену і закривавлену власну фотографію, то злякалася настільки сильно, що вирішила звернутися до провидиці.

У серіалі Сліпа сезон 4 серія 2 баба Люба відчула, що неприємні сюрпризи шле русява жінка середнього віку. Вона ненавидить Сніжану через те, що та увела у неї коханого чоловіка, тому готова на все. Слова бабусі про те, що у Степана є наречена, дуже неприємно вразили Оксану. Чи вдалося жінці у всьому розібратися? Який подарунок заважав її щастю з чоловіками? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 4 серія 2.

Дивіться онлайн Сліпа 4 сезон 1 серія – 27.08.2021