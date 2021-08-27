Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 2 серия от 27.08.2021 на сайте телеканала СТБ! В последнее время Снежана получала письма с угрозами от неизвестного человека. Женщина подозревала, что это дело рук ее бывшего мужа, который таким образом хочет привлечь ее внимание. Когда Снежана получила изуродованную и окровавленную собственную фотографию, то испугалась настолько сильно, что решила обратиться к провидице.

В сериале Слепая сезон 4 серия 2 баба Люба почувствовала, что неприятные сюрпризы шлет русая женщина среднего возраста. Она ненавидит Снежану из-за того, что она увела у нее любимого мужчину, поэтому готова на все. Слова бабушки о том, что у Степана есть невеста, очень неприятно поразили Оксану. Удалось ли женщине во всем разобраться? Какой подарок мешал ее счастью с мужчинами? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 4 серия 2.

Смотрите онлайн Слепая 4 сезон 1 серия – 27.08.2021