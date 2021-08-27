Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 4 сезон 1 серия от 27.08.2021 на сайте телеканала СТБ! Оксана очень радовалась тому, что смогла устроиться на работу своей мечты. Сначала все складывалось хорошо, но в последнее время девушку начали пугать жуткие сны, связанные с работой. Оксана чувствовала, что они предвещают несчастье, поэтому обратилась к бабушке за советом.

В сериале Слепая сезон 4 серия 1 баба Люба предупредила гостю, что ее ждут неприятности на работе. Кто-то из коллег желает ей зла, и пока Оксаны нет на работе этот человек сидит за ее рабочим столом и перекладывает личные вещи. Удалось ли девушке выяснить, кто хочет ее подставить? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 4 серия 1.

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