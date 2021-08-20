Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 99 серия от 20.08.2021 на сайте телеканала СТБ! Татьяна похоронила мужа полгода назад, и с тех пор в ее жизни начали происходить странные вещи. Женщина жаловалась на плохое самочувствие и кровотечение из носа, хотя раньше у нее таких проблем не было.

В сериале Слепая сезон 3 Татьяна поехала к провидице. Баба Люба сообщила, что кровь из носа говорит о том, что кто-то тянет из человека жизненные силы. Также провидица пообщалась с духом покойного мужа героини. О чем он предупредил? Кто хотел Татьяне зла? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 99.

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