Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 98 серия от 20.08.2021 на сайте телеканала СТБ! В последнее время Оксане снился один и тот же сон, в котором она пыталась что-то распутать. Женщина не понимала, о чем ее предупреждает сновидение, поэтому решила обратиться к провидице.

В сериале Слепая сезон 3 баба Люба почувствовала, что Оксана погрязла во лжи. Все близкие люди ее обманывают, особенно новый ухажер Роман. Также провидица почувствовала, что этот мужчина принесет в ее жизнь проблемы. Удалось ли Оксане защитить свою семью от беды? О какой ложи предупредила баба Люба? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 98.

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