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Video: Слепая 3 сезон 97 серия от 13.08.2021

Сериал Слепая 3 сезон - 97 серия от 13.08.2021 смотреть онлайн. Слепая (2021) 3 сезон новая серия - смотрите онлайн на сайте СТБ
Серия 97 | 13.08.2021 | Сезон 3

Смотрите онлайн мистический сериал Слепая 3 сезон 97 серия от 13.08.2021 на сайте телеканала СТБ! Вера считала себя счастливой женщиной. Она вышла замуж за любимого мужчину Степана, пыталась быть для него лучшей хозяйкой. В последнее время муж стал странно себя вести. Он часто задерживался на работе и отказывался ужинать дома. Вера не хотела подозревать мужа в измене, но когда она нашла в спальне чужую женскую заколку, ее сердце сжалось от боли.

В сериале Слепая сезон 3 Вера поехала к бабе Любе. Женщину очень волновал вопрос, завел ли ее муж любовницу. Что ответила ей провидица? Почему Вера собственными руками разрушила семью? Смотрите онлайн сериал Слепая сезон 3 серия 97.

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