Дивіться онлайн містичний серіал Сліпа 3 сезон 97 серія від 13.08.2021 на сайті телеканалу СТБ! Віра вважала себе щасливою жінкою. Вона вийшла заміж за коханого чоловіка Степана і намагалася бути для нього найкращою господинею. Останнім часом чоловік став дивно поводитися. Він часто затримувався на роботі та відмовлявся вечеряти двома. Віра не хотіла підозрювати чоловіка у зраді, але коли вона знайшла у спальні чужу жіночу заколку, її серце стислося від болю.

У серіалі Сліпа сезон 3 Віра поїхала до баби Люби. Жінку дуже хвилювало питання, чи завів її чоловік коханку. Що відповіла їй провидиця? Чому Віра власними руками зруйнувала сім’ю? Дивіться онлайн серіал Сліпа сезон 3 серія 97.

Дивіться онлайн Сліпа 3 сезон 96 серія – 13.08.2021